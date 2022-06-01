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Авиакомпания Red Wings прекратила полеты из Перми

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Авиакомпания Red Wings во второй раз прекратила полеты из Перми. Из расписания аэропорта «Большое Савино» исчез единственный рейс в Мурманск, который выполнял Red Wings в мае этого года. Сейчас на сайте авиакомпании невозможно приобрести билеты ни на одно направление с вылетом из Перми.

Напомним, в 2021 году власти Пермского края подписали с Red Wings договор о сотрудничестве – компания решила создать базу в пермском аэропорту, в Перми должны были базироваться 2-3 самолета Superjet. Согласно планам, Red Wings собиралась выполнять из Перми рейсы в Мурманск, Калининград, Волгоград, Астрахань, Уфу, Махачкалу, Краснодар и Омск.

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