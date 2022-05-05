18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В мае начнет ходить речной трамвайчик из Перми до Усть-Качки

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: https://vk.com/river_tram

С 12 мая начнет ходить речной трамвайчик по маршруту из Перми до Заречного и обратно. Теплоход будет делать остановки в Закамске и Усть-Качке. Об этом сообщается на официальной странице в ВК «Речной трамвайчик».

Речной трамвайчик буде ходить по данному маршруту два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Отправление из Перми в 8:00 утра, прибытие в Заречный в 14:40, возвращение в Пермь в 22:00.

Стоимость билетов зависит от пункта назначения. Так, поездка в одну сторону из Перми в Усть-Качку будет стоить 280 руб., в Краснокамск — 220 руб., а до Заречного — 350 руб.

Навигация по маршруту Пермь-Заречный продлится до сентября.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: