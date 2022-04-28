В Перми запускается гастро-тур на парусной яхте по Каме

Кулинарная студия «Мастер на кухне» запускает гастро-тур на парусной яхте по Каме. Отправиться в путешествие можно компанией от 8 до 12 человек с мая по сентябрь.

Любоваться гладью воды и наслаждаться безмятежностью команда кулинарной студии предлагает под аккомпанемент вкусных закусок, антипасти, ароматом мясного ассорти на угольном гриле и сезонными фруктами и ягодами. В программу также входит выход на берег в живописном месте и фотосъемка на квадрокоптер. Продолжительность тура — три часа.

Узнать подробности можно по тел. +7 (951) 936-7505 или в группе ВК кулинарной студии «Мастер на кухне».