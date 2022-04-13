Пассажиропоток пермского аэропорта в марте снизился на 12%

В марте 2022 года международный аэропорт «Пермь» обслужил 102 тысячи пассажиров — это на 12% меньше, чем в марте 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Большое Савино».

Основными причинами падения пассажиропотока считается закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, ограничение полетов в ряд стран и сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков.

Падение пассажиропотока на внутренних линиях произошло на маршрутах в Москву и составило 11%. В марте пассажиропоток на международных воздушных линиях упал на 28% и составил 5 376 пассажиров.