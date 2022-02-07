В мае откроются прямые рейсы из Перми в Крым

Туроператоры открыли бронирование летних туров в Крым. Как сообщает «Рифей», прямые рейсы из Перми в Симферополь со 2 мая планирует начать выполнять Pegas Touristik.

Перелеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. В июне число рейсов увеличится до четырех раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Перевозить туристов будут самолеты авиакомпании Nordwind Airlines.

С 29 мая продажу туров в Крым откроет туроператор «Библио-Глобус». Перевозки будет выполнять авиакомпания Red Wings.