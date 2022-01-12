Аэропорт Перми обслужил 56 тысяч человек в новогодние праздники

Наиболее популярными направлениями стали Москва и Петербург, на долю которых пришлось 75% всего пассажиропотока. Также жители Перми летали в Сочи, Новосибирск, Калининград и Краснодар.

На международных рейсах было обслужено более 5 тысяч пассажиров. Самый большой спрос – у египетских курортов Хургада и Шарм-Эль-Шейх (около 2 тысяч пассажиров каждый) и крупнейшего турецкого города Стамбул (более 1,5 тысяч пассажиров).