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Аэропорт Перми обслужил 56 тысяч человек в новогодние праздники

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В новогодние праздники международный аэропорт Пермь обслужил более 56 тысяч пассажиров. Как сообщили в пресс-службе пермской воздушной гавани, это на 24% больше показателя прошлого года. Самым «напряженным» днем стал последний день новогодних каникул — 9 января было обслужено более 6 тысяч пассажиров.

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Наиболее популярными направлениями стали Москва и Петербург, на долю которых пришлось 75% всего пассажиропотока. Также жители Перми летали в Сочи, Новосибирск, Калининград и Краснодар.

На международных рейсах было обслужено более 5 тысяч пассажиров. Самый большой спрос – у египетских курортов Хургада и Шарм-Эль-Шейх (около 2 тысяч пассажиров каждый) и крупнейшего турецкого города Стамбул (более 1,5 тысяч пассажиров).

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