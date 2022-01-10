В Пермском крае на водопаде Плакун обрушился огромный валун

Из-за погодных условий пострадала одна из самых известных природных достопримечательностей Пермского края — на водопаде Плакун произошло обрушение огромного валуна, с которого ранее стекала вода. Об этом в сообщают местные жители в социальных сетях.

Авторы проекта «Ураловед» также сообщают об обрушении:

— На водопаде Плакун в Пермском крае откололась и упала вниз огромная глыба. Повезло, что рядом никого не было. А ведь летом смельчаки вставили как раз под струю, которая падала с этого выступавшего камня. Теперь искупаться под водопадом вряд ли получится – вода стекает по обрыву. Утрачена и часть красоты этого места.