«Горнолыжный экспресс» из Перми в Губаху начнет работу на этой неделе

С 4 декабря запустится «Горнолыжный экспресс», который будет следовать из Перми до горнолыжного центра «Губаха». «Экспресс» будет доставлять пассажиров до станции Углеуральская. Далее доехать до горнолыжного центра можно будет на специальном автобусе, расписание которого будет увязано со временем прибытия и отправления поезда.
«Горнолыжный экспресс» будет курсировать по выходным и праздничным дням. Как сообщает СвЖД, отправляться экспресс от станции Пермь-1 будет в 7:06. Запланированы стоянки на остановках Мотовилиха, Молодежная и станция Левшино. Время в пути составит 3 часа 20 минут.
Возвращение «Горнолыжного экспресса» в Пермь – в 21:33. Стоимость билета «туда–обратно», включая поездку на автобусе, составит 770 рублей.
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