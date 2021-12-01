«Горнолыжный экспресс» из Перми в Губаху начнет работу на этой неделе

«Горнолыжный экспресс» будет курсировать по выходным и праздничным дням. Как сообщает СвЖД, отправляться экспресс от станции Пермь-1 будет в 7:06. Запланированы стоянки на остановках Мотовилиха, Молодежная и станция Левшино. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Возвращение «Горнолыжного экспресса» в Пермь – в 21:33. Стоимость билета «туда–обратно», включая поездку на автобусе, составит 770 рублей.