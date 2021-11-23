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Путешествия

В Пермском крае посещение природных парков может стать платным

В Пермском крае планируют ввести плату за посещение природных парков. Как сообщает интернет-газета «Текст», уже подготовлен соответствующий проект постановления Правительства края. Размер платы будет составлять не менее 0,5% величины прожиточного минимума.

В региональном Министерстве природных ресурсов заявили, что плату планируется ввести на объектах, подвергаемых наибольшей антропогенной нагрузке, и на территории природного парка «Пермский» с 2022 года.

Платное посещение природных парков будет введено для всех туристов, кроме жителей, которые проживают в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, а также ветеранов, инвалидов, школьников, малоимущих и многодетных семей.

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