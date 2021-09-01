В сентябре открываются прямые рейсы из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Авиакомпания «Россия» 10 сентября запускает прямые регулярные рейсы из Перми на курорт Египта – Хургаду. Продажу туров открыл туроператор «Библио-Глобус». Как сообщает издание «Новый компаньон», рейсы из Большого Савино в Шарм-эш-Шейх будут осуществляться по четвергам, а также в Хургаду по пятницам.

Напомним, ранее допуск на рейсы из Перми в Египет получили три перевозчика. Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешительные документы авиакомпаниям Royal Flight, NordStar и Red Wings.