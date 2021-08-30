Авиакомпания Nordwind перенесла на октябрь открытие рейсов Пермь — Баку

Авиакомпания Nordwind перенесла открытие рейсов Пермь — Баку. В расписании аэропорта Большое Савино первые полеты по этому маршруту назначены на 6 октября. Ранее вылеты должны были осуществиться с 18 августа. О причинах корректировки срока не известно.

Напомним, с июня из Перми в Баку еженедельно летают самолеты «Уральских авиалиний». Рейсы выполняются еженедельно по четвергам. Полетная программа рассчитана до конца летнего расписания аэропорта Перми.