Авиакомпания «Победа» запустит регулярные рейсы по направлению Пермь-Стамбул

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Фото: архив пресс-службы Посольства Турецкой Республики
Авиакомпания «Победа» анонсировала программу постоянного маршрута по направлению Пермь-Стамбул. Первый рейс запланирован на 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.
Рейсы будут выполнять регулярно три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Самолет вылетает из Перми в 6:10, прилетает в Стамбула — в 8:40. Обратный рейс из Стамбула запланирован на 9:20 и прибывает обратно в 15:30.
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