Загрузка первого рейса Пермь-Стамбул составила менее 50%

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines улетел в Турцию с 86 пассажирами, это менее 50% наполняемости салона. Вылет проходил 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта «Большое Савино».

Перевозчик открыл рейсы по направлению Пермь-Стамбул 1 апреля. Но с 15 приостановил обслуживание из-за заболеваемости Covid-19. Авиасообщение возобновились с 22 июня. Первый авиарейс из Перми в Стамбул перенесли с 5 июля на 19 июля.

Вылеты по этому направлению были назначены по средам. Время в пути составляет 4 часа 40 минут.

Напомним, что «Победа» также открыла продажу билетов на рейс Пермь-Стамбул.