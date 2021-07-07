Достопримечательности Пермского края участвуют в конкурсе журнала National Geographic

В конкурсе «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler принимают участие достопримечательности, популярные места и объекты Пермского края. Голосование проходит по десяти основным номинациям.

Пермский край представлен архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка» в номинации «Общественное пространство», Кунгурской ледяной пещерой в номинации «Природный объект», маршрутом к вершине северного Басега в номинации «Туристическая тропа», экскурсионным маршрутом «По древней пермской земле» и Белогорским монастырем в номинации «Культурно-исторический объект».

Проголосовать можно до ноября на сайте проекта.