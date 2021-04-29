Пермяки смогут улететь в Каир с 13 мая

В расписании международного аэропорта Перми появились прямые рейсы в столицу Египта – Каир. Полетная программа по данному направлению запланирована с 13 мая и продлится до 1 июля текущего года. Перевозчиком выступает авиакомпания ROYAL Flight, а обслуживать рейсы будут воздушные судна Boeing 757.

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю – по четвергам. Время в пути составит около пяти часов.

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