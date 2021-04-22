В Кунгуре появится народный путеводитель

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, при поддержке кунгурской газеты «Искра» создаст мобильный путеводитель «Городские легенды». Об этом в своем блоге сообщила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Презентация маршрута по городу состоится летом.

В путеводитель компания включит не традиционные туристические маршруты по городу, а любимые жителями локации, связанные с уникальными и малоизвестными событиями из истории города, его жителей и гостей.

Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае:

— Кунгур — один из старейших городов Прикамья. За столетия город сформировал бренд столицы купечества, а за последние десятилетия благодаря фестивалю «Небесная ярмарка Урала» стал известен как Пермская Каппадокия. Мы при поддержке кунгуряков хотим создать нетривиальный аудиогид, который расскажет гостям о байках и легендах любимых и ценимых жителями города места и еще незнакомых широкой общественности.

Вадим Лысанов, глава города Кунгур:

— На нашей земле размещены знаковые туристические объекты — Белогорье, Кунгурская ледяная пещера, камень Ермак. Вместе с этим мы развивает туристическую инфраструктуру — гостиницы, базы отдыха, а еще проводим фестивали, которые привлекают внимание как жителей Пермского края, так и соседних регионов. Надеемся, что тренд на развитие внутреннего туризма привлечет еще большее внимание к Кунгуру и его достопримечательностям. Идея МТС сделать народный аудиогид гид по Кунгуру поможет посмотреть на родной город по-новому.

Народный путеводитель будет представлять собой аудиогид для самостоятельного знакомства с маршрутом по городу. Перед началом экскурсии достаточно будет бесплатно скачать его на крупнейшей в мире специализированной платформе аудиопутеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий Surprise Me, запустить трек в смартфоне и далее следовать подсказкам экскурсовода. Пользоваться аудиогидом можно даже без подключения к интернету, в любое удобное время. Планируется, что протяженность экскурсионного маршрута составит около четырех километров, а продолжительность – два часа с учетом остановок. Презентация народного маршрута состоится летом.

Рассказать свою историю или городскую легенду о любимых местах Кунгура может каждый житель до 20 мая 2020 года отправив письмо в редакцию газеты «Искра» или сообщение в социальные сети издания.

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