Пермь запускает регулярные рейсы в Калининград

Авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы из Перми в Калининград. Первый рейс состоится 3 мая. Полеты будут осуществляться два раз в неделю: по понедельникам и средам.

В аэропорт Храброво будут летать самолеты типа Superjet. Время вылета и по понедельникам, и по средам 10:35. Время в пути 3 часа. С конца апреля в Калининград из Перми будет летать авиакомпания Nord Wind по четвергам и воскресеньям.

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