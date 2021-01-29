Правительство РФ разрешило международные перелеты из Перми. Авиасообщение из аэропорта «Большое Савино» в зарубежные страны может возобновится с 8 февраля.

Напомним, 22 марта 2020 года в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции Росавиация сообщила о введении временных ограничений на осуществление пассажирских авиаперевозок из России в Турцию, Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Японию. После этого были досрочно отменены чартерные перелеты из Перми в Турцию, Тайланд, Вьетнам и т.д.

В настоящее время с учетом санитарной обстановки возобновлено авиасообщение между Россией и Финляндией, Вьетнамом, Индией, Турцией, Катаром, Сербией, Кубой, Японией и рядом других стран. С 8 февраля для прямых перелетов также открываются Греция и Сингапур.

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