Александровские озера попали в топ необычных туристических мест Прикамья

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, составила рейтинг самых популярных мест отдыха в Прикамье, проанализировав с помощью Big Data обезличенный мобильный трафик за три последних месяца 2020 года. Этим летом пермяки путешествовали на треть больше и активнее пользовались мобильным интернетом: трафик в необычных туристических локациях увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером в рейтинге самых посещаемых туристических мест Пермского края стали Александровские озера, которые называют «пермскими Мальдивами». Они находятся в нескольких километрах от Александровска и отличаются бирюзовым цветом воды. Несмотря на удаленность от краевой столицы, мобильный трафик здесь вырос больше всего — в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте по популярности — Каменный город, который находится недалеко от поселка Шумихинский в Гремячинском районе. Туристы приезжают сюда полюбоваться «Черепахой» и другими необычными скалами, местными «улицами» и даже «площадью». Мобильный трафик и количество уникальных абонентов, которые зафиксированы ближайшей базовой станцией, выросло в 1,5 раза по сравнению с летом 2019 года.

Третье место разделяют Усьвинские столбы, ландшафтный памятник на берегу реки Усьва, и самая высокая скала в регионе — Ветлан на берегу реки Вишера в Красновишерском районе. Трафик абонентов МТС и число уникальных абонентов, зарегистрированных на ближайших к этим местам базовых станциях на 50% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Также в топ туристических мест в Прикамье лета 2020 года вошли: Кунгурская ледяная пещера, Белая гора, архитектурно-этнографический музей Хохловка.

По данным больших данных МТС, среди туристов, посетивших Пермский край этим летом, больше всего мужчин — 60%. Доля гостей города в возрасте с 18 до 35 лет составляет 42%, 35-44 года — 15%, 44-54 года — 15%, 55-64 года – 19%, старше 65 лет – 9%. Также более половины гостей края приезжали в регион на собственном авто (52%). Больше всего туристов приезжали из соседних регионов — Удмуртии, Свердловской области, Башкирии, а также Краснодарского края и Москвы.

Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:

— Big Data помогает решать стратегические задачи — планировать развитие городской инфраструктуры, повышать туристическую привлекательность регионов, определять наиболее привлекательные локации для развития ритейла, торговых сетей. Big Data МТС позволят проанализировать данные на основе множества параметров. Поэтому богатый опыт работы МТС в этом направлении можно и нужно использовать в интересах развития региона. Например, в случае с развитием туристической сферы можно понять численность гостей региона в целом или в конкретных городах в различные сезонные периоды, определить регионы и страны из которых прибывают гости, зоны наибольшего интереса, популярные маршруты и получить другие сведения.