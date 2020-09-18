Из Перми планируют открыть прямой рейс в Барселону

Глава Пермского края Дмитрий Махонин в рамках системного часа по развитию строительной и дорожной инфраструктуры заслушал доклад по развитию субсидируемых воздушных перевозок из международного аэропорта «Пермь» на 2021 год. В частности, речь шла как о существующих рейсах, так и о тех, которые предлагается поддержать с нового года.

Пермский край рассматривает возможность открытия авиарейса в Барселону. Предполагается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю. Авиаперелеты будут выполняться на самолетах типа​ Boing-737-800 вместимостью 189 пассажиров. Примерная стоимость билета составит 13-16 тыс. руб. в одну сторону.

Второй рейс, который предлагается для софинансирования, – Пермь–Волгоград. Он предполагает 86 рейсов в год по два в неделю на самолетах типа CRJ-200 – это​ семейство региональных пассажирских реактивных​ самолетов, рассчитанных на 50 мест.​

Сегодня из Перми в Волгоград можно добраться только поездом через Москву.​ Согласно данным РЖД (Волгоградский филиал), ежегодно по маршруту Пермь–Волгоград–Пермь ездят более 11 тыс. пассажиров. Стоимость билета при этом составляет от 3 до 8 тыс. руб., время в пути – 1 день и 19 часов.

Третий рейс, который предлагается поддержать, – межрегиональный, из Перми в Челябинск. Рейсы планируется выполнять два раза в неделю на воздушных судах типа CRJ-200, как и в Волгоград. Билет до Челябинска при этом обойдется в 3225 руб. Софинансирование планируется осуществлять на паритетных условиях с Челябинской областью. Для сравнения, проезд от Перми до Челябинска на поезде обойдется примерно в 1700 руб. Время в пути при этом составит около 10 часов. На самолете оно сократится до 1 часа.

Также на 2021 год запланированы субсидированные рейсы по привычным направлениям: Казань, Самара, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Сургут, Уфа, Тюмень, Минеральные Воды.

Из международных рейсов – продолжится софинансирование рейса Пермь–Прага.

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