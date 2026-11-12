Вышла игра с гонками на стиральных машинах: создатели вдохновлялись Need for Speed и пермскими дорогами

Вместо гоночных болидов — стиральные машины, которые игроки прокачивают после побед в заездах, например, меняют цвет корпуса или подсветку. Во время соревнований можно собрать бонусы и ускорители, поскользнуться на мыльной пене, а также попасться полиции, которая также передвигается на стиралках. В мире Need for Wash есть и другая ожившая техника: гибрид вентилятора и вертолета, летающие утюги, жирафы-пылесосы и монстр-вай-фай.

Трассы в игре не круговые, а линейные, и проходят они по местам, напоминающим Пермский край. В Фонде креативных индустрий говорят, что узнаются локации в районе Дороги Дружбы и комплекса ПНИПУ, а мельницы и деревянные строения отсылают к Хохловке. Создатель инди-студии и главный разработчик Need for Wash — пермяк Александр Князев, который поделился, что город откликается в его сердце.

Источником для вдохновения стали не только пермские дороги и Need for Speed, но и игра Courier про доставщика пиццы, который уворачивается от агрессивных грибов. Эти пасхалки тоже можно найти в Need for Wash.

Информационный обзор редакции. 6+