Пермский край на Международной битве роботов представят тяжеловес «Мабой» и флиппер «Буйвол»

В этом сезоне команда «Зверобой» представила робота «Мабой» весом 110 кг. У него алюминиево-титановый корпус, а борется он с помощью стального барабана массой 36 кг. Орудие разгоняется до 7 тыс. оборотов за 1,5 сек. «Зверобой» одержал победу в заключительном отборочном этапе на площадке кинозавода «Москино». Пермяки выиграли команду «Несгибаемые» из Тверской области, у которой во время поединка загорелся робот.

Также Пермский край в финале «Битвы роботов» будет представлять команда «Робоимпульс» из детско-юношеского центра «Импульс» во Фролах. Они борются в категории весом до 1,5 кг. Их робот — флиппер «Буйвол».

По данным пресс-службы правительства, в отборочных этапах приняли участие 144 команды из 11 стран. В тяжелой весовой категории соревновались 64 робота массой до 110 кг, в легкой – 80 машин весом до 1,5 кг. По итогам состязаний в финал прошли 16 команд тяжелой категории и 20 – легкой.

Информационный обзор редакции.