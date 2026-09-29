Роботов-доставщиков разрешили выпустить на улицы Перми

В документе, временно разрешающем работу роботов-доставщиков, кроме Пермского края еще 33 региона. В нем говорится также о требованиях и правилах перемещения курьеров. Роверы должны весить не больше 120 кг, достигать не больше 80 см в ширину и 120 см в высоту и разгоняться не быстрее 25 км/ч. В них должен быть встроен видеорегистратор, а головное освещение робота должно быть белым и находиться в передней части корпуса.

Роверы, которые будут использовать в качестве эксперимента в Пермском крае, смогут ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам с определенными скоростными ограничениями.

Экспериментальный правовой режим будет действовать в течение трех лет. За это время планируют запустить не меньше 12 тыс. роботов трех компаний ООО «Роботодоставка», ООО «Дрансхаб» и ООО «Сберлогистика».

Информационный обзор редакции.