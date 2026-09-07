Ученые Политеха разработали программу для «умного дома»: она определяет, может ли система пережить киберугрозы

Существующие сейчас системы прогнозируют атаки только вероятность взлома конкретного устройства. Ученые из ПНИПУ сосредоточили свое исследование на том, как киберугроза может распространяться от одного «слабого звена» ко всей системе.

Программный продукт, созданный пермскими учеными, строит «интеллектуальную карту» всех связей между устройствами и показывает, как атака переходит с одного элемента на другой. Например, если хакер взломает одно устройство, карта покажет, куда он проникнет дальше и что может выйти из строя. 20 основных параметров (от работы роутера до настроек шифрования) разбили их на четыре группы: сетевое оборудование, умные устройства, исполнительные механизмы и системы защиты. У каждого из параметров оценили силу влияния на остальные, внесли данные в программу, а компьютер просчитал разные сценарии атак, показывая, как меняется устойчивость модели.

«Разработанную модель проверили на реальном объекте — жилом комплексе "SMART City" в Перми, где система "Умный дом" объединяет более 7200 датчиков. Для эксперимента взяли фрагмент инфраструктуры — двухкомнатную квартиру с 30 беспроводными устройствами», — рассказала аспирантка кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Анна Ожгибесова. Эти данные внесли в программу, которая рассчитала прогноз киберживучести. На практике точность прогнозов составила 97%. И уже на основе данных система предложила конкретные меры защиты. Их эффективность оценили с помощью моделирования.

Информационный обзор редакции.