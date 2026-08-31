На месте корпуса бывшей психбольницы собираются открыть IT-академию

В пятиэтажном здании намерены создать образовательный кластер, который объединит обучение на всех уровнях: школа, колледж, вуз.

Также в планах — курсы для взрослых и детей и программы дополнительного образования (игра на гитаре и барабанных установках, столярная мастерская, опыты по физике). Сумму инвестиций и сроки открытия IT-кластера в компании не раскрыли.

Информационный обзор редакции.