На месте корпуса бывшей психбольницы собираются открыть IT-академию

В бывшем корпусе психиатрической больницы на улице Революции собираются создать современную IT-академию. Пятиэтажное здание на торгах выкупила федеральная Академия ТОП. Как сообщает «Ъ-Прикамье», оно стоило 106 млн рублей.
В пятиэтажном здании намерены создать образовательный кластер, который объединит обучение на всех уровнях: школа, колледж, вуз.
Также в планах — курсы для взрослых и детей и программы дополнительного образования (игра на гитаре и барабанных установках, столярная мастерская, опыты по физике). Сумму инвестиций и сроки открытия IT-кластера в компании не раскрыли.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)