Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

На месте корпуса бывшей психбольницы собираются открыть IT-академию

В бывшем корпусе психиатрической больницы на улице Революции собираются создать современную IT-академию. Пятиэтажное здание на торгах выкупила федеральная Академия ТОП. Как сообщает «Ъ-Прикамье», оно стоило 106 млн рублей.

Magnific

В пятиэтажном здании намерены создать образовательный кластер, который объединит обучение на всех уровнях: школа, колледж, вуз.

Также в планах — курсы для взрослых и детей и программы дополнительного образования (игра на гитаре и барабанных установках, столярная мастерская, опыты по физике). Сумму инвестиций и сроки открытия IT-кластера в компании не раскрыли.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: