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Пермская инди-студия готовится выпустить жесткий уличный экшен в пиксельной стилистике

Пермская инди-студия Obsession готовит к релизу FINE LINE. Это игра в жанре 2D beat ’em up (в переводе «избей их всех»), выполненную в пиксельной стилистике. В Фонде креативных индустрий рассказали, что FINE LINE представят на фестивале «Игропром»: она станет частью Пермского стенда, как и мифологическое дарк-фэнтези Nujum Eternal.

Steam
Steam

В жестком уличном экшене игрок берет на себя роль полицейского, решившего навести порядок в городе, который погряз в преступности. Предстоит пробиваться через толпы противников, изучать улицы, оттачивать реакцию и постепенно очищать город от тех, кто мешает ему оставаться на плаву.

FINE LINE назвали «Зверополисом» для взрослых: жители городка — быки, носороги, коты, лисы и другие животные. За разборками и абсурдными ситуациями скрывается история города, его жителей и тонкой грани между законом и полным хаосом.

Информационный обзор редакции.16+

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