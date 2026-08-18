Пермская инди-студия готовится выпустить жесткий уличный экшен в пиксельной стилистике

В жестком уличном экшене игрок берет на себя роль полицейского, решившего навести порядок в городе, который погряз в преступности. Предстоит пробиваться через толпы противников, изучать улицы, оттачивать реакцию и постепенно очищать город от тех, кто мешает ему оставаться на плаву.

FINE LINE назвали «Зверополисом» для взрослых: жители городка — быки, носороги, коты, лисы и другие животные. За разборками и абсурдными ситуациями скрывается история города, его жителей и тонкой грани между законом и полным хаосом.

Информационный обзор редакции.16+