Известно, какие команды будут представлять Пермский край на «Битве роботов»

«Зверобой» и BEEKEEPERS будут выступать в категории тяжеловесов до 110 кг. Сейчас команды приступили к подготовке своих роботов: тестируют их на прочность и разрабатывают стратегии. По словам капитана команды «Зверобой» Михаила Борисова, в этом году корпус их робота ждут изменения.

В пресс-службе Минсвязи Пермского края рассказали, что по итогам отбора в категории роботов весом до 110 кг будут участвовать 64 команды, 54 из них представят Россию. Больше всего участников из Москвы (19 команд) и Санкт-Петербурга (7). В этой же весовой категории будут бороться команды из Бразилии, Индии, Беларуси, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США и Чили.

Напомним, финал международного чемпионата пройдет в конце года, где и будет определен победитель всего сезона. Общий призовой фонд мероприятия составляет 6,6 млн рублей.

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