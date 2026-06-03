Хостинг для видео без рекламы создали пермские разработчики

Пермские разработчики создали собственный видеохостинг. Он называется Nuno, и его главная идея — не просмотр видео, а инструмент для хранения и встраивания видеоматериалов: он представляет собой классическое хранилище, а не социальную сеть.
Создала Nuno команда диджитал-агентства Linkodium. Представители компании рассказали, что при веб-разработке часто сталкивались с тем, что на сайтах нужно размещать видеоматериалы, а существующие видеохостинги часто вставляют рекламу, что снижает конверсию, или вообще не работают. «Поэтому мы сделали простой видеохостинг: заходишь, загружаешь видео и встраиваешь его куда удобно — без рекламы и других отвлекающих факторов», — отметили в Linkodium.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми создали мессенджер со встроенными AI и музыкой.
Информационный обзор редакции.
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