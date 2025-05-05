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Разработчики мрачной фолк-хоррор игры анонсировали ее выход

Появился новый трейлер компьютерной игры «Лихо одноглазое» (12+) в жанре мистический фолк-хоррор. Его презентовали на фестивале Games From Russia 2025, который стартовал в начале мая в Steam.

Пермская гейм-студия «Мортёшка», разрабатывающая игру, намерена выпустить ее для ПК летом 2025 года. Первая демо-версия появилась в октябре 2023 года, релиз обещали выпустить в 2024 году, но затем сроки перенесли.

Создатели планировали, что в основе игры «Лихо одноглазое» — мрачная народная сказка. По сюжету, в дремучий лес на поиски Лиха отправляется кузнец, которого ждут загадки и головоломки.

Кстати! В этой статье мы рассказывали об итогах The Game Awards: какая игра стала лучшей, а какая — самой ожидаемой.

Информационный обзор редакции.

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