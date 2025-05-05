Разработчики мрачной фолк-хоррор игры анонсировали ее выход

Пермская гейм-студия «Мортёшка», разрабатывающая игру, намерена выпустить ее для ПК летом 2025 года. Первая демо-версия появилась в октябре 2023 года, релиз обещали выпустить в 2024 году, но затем сроки перенесли.

Создатели планировали, что в основе игры «Лихо одноглазое» — мрачная народная сказка. По сюжету, в дремучий лес на поиски Лиха отправляется кузнец, которого ждут загадки и головоломки.

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