В 2024 году пермяки чаще всего сталкивались со «звонками из банков»

Также в числе популярных способов обмана в Пермском крае оказались звонки от телеком-операторов (23,9%) и силовых ведомств (13,8%). Данными о схемах интернет-мошенничеств поделились аналитики компания RED Security, проведя опрос пользователей от 18 до 60 лет.

Также мошенники часто представлялись сотрудниками государственных органов и муниципальных служб (11,9%) и администраций соцсетей (11,5%). Меньше всего пермяки получали обращения от имени Почты России (4,7%).

В 32% случаев мошенники пытались узнать у пермяков логины, пароли и смс-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях). Часто их интересовали адреса, телефоны, персональные данные (30,6%) и данные банковских карт, коды подтверждения операций (24,6%). Больше половине пермяков (60%) удавалось распознать мошенников. Остальные подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, потеряли доступ к аккаунтам в важных сервисах и остались без денег.

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Информационный обзор редакции.