Названы самые популярные интернет-ресурсы у жителей Перми

Самым популярным интернет-ресурсом у жителей Пермского края стал VK. На него приходится 22,1% от общего мобильного трафика. По данным аналитиков «Мегафона» на август 2024 года, за два года доля в общем потреблении выросла на 2%.

Популярность Telegram за это же время выросла в два раза. Летом 2022 года мессенджер занимал 4,3% мобильного интернета, по данным августа этого года — его доля достигла 10,2%. И это позволило Telegram обойти TikTok.

На популярный сервис с короткими видео приходится 5,6% мобильного интернета. Доля сократилась на 3,2% за два года. Еще 5,3% приходится на «Кинопоиск» (рост на 0,4%), 1,2% — у «Одноклассников» (они еще живы).

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Информационный обзор редакции.