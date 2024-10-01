В Перми пройдет IT-конференция по теме лидерства: лекции проведут специалисты «Яндекса», Lamoda, VK

В Перми 11-12 октября пройдет первая IT-конференция DEVAN, посвященная теме лидерства. Она объединит более 20 спикеров из крупных холдингов и IT-компаний. Как рассказали организаторы, будут выступать представители «Яндекса», VK, «Контура», Lamoda, «Т-Банка».

В программе IT-конференции: лекции по развитию лидерских компетенций и команды, проектному и продуктовому менеджменту, системному анализу и укреплению soft-skills. Обучающая программа построена на методах и инструментах по формированию команды и факторах влияния коммуникаций на бизнес-показатели.

Конференция названа в честь одноименного сообщества, образованного в 2020 году в Перми. Оно объединяет аналитиков, тимлидов, руководителей продуктов и project-менеджеров региона. Участники регулярно делятся опытом на конференциях, в образовательных программах сетевого ИТ-университета и ВШЭ.

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