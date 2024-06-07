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Технологии

Накануне отпусков вырос спрос на камеры видеонаблюдения

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В Перми вырос интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. Самый высокий спрос к системам безопасности пришелся на май, рассказали в пресс-службе цифровой системы МТС.

Подобная ситуация была и в мае 2023 года. Но в последнем весеннем месяце 2024-го продажи камер видеонаблюдения выросли в два раза, датчиков движения – на 34%.

Лидером продаж стали камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лицо. На них пришлось более 60% продаж.

Информационный обзор редакции. 

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