Накануне отпусков вырос спрос на камеры видеонаблюдения

В Перми вырос интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. Самый высокий спрос к системам безопасности пришелся на май, рассказали в пресс-службе цифровой системы МТС.

Подобная ситуация была и в мае 2023 года. Но в последнем весеннем месяце 2024-го продажи камер видеонаблюдения выросли в два раза, датчиков движения – на 34%.

Лидером продаж стали камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лицо. На них пришлось более 60% продаж.

Информационный обзор редакции.