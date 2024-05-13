Пермская гейм-студия выпустит в следующем году мрачный фолк-хоррор

Компьютерную игру «Лихо одноглазое» (12+) от пермской студии «Мортёшка» пообещали выпустить в 2025 году. Об этом рассказал руководитель студии Владимир Белецкий в подкасте «Пилим, трем».

«Лихо одноглазое» – мистический фолк-хорор, созданный по мотивам страшных народных сказок. Игроки должны перехитрить злобное Лихо, перемещаясь по мрачным локациям и решая сложные головоломки. Перед релизом разработчики должны выпустить второе демо c дополнительными игровыми механиками. Первая версия вышла на платформе Steam в октябре 2023 года.

«Мортёшка» – гейм-студия из Перми, создающая проекты на основе мифологии и фольклора. В 2017 году была выпущена первая игра «Человеколось» по мотивам финно-угорских народов. В 2021-м появилась «Черная книга», ее действие происходит в Чердынском уезде Пермской губернии в 1879 году. В марте 2022 года на ежегодной премии LUDI Awards, организованной российскими сайтами Канобу и Игромания, «Черная книга» заняла 2 место в категории «Наша игра года» и 1 место место в категории «Лучший визуал».

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