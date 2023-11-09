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Пермские ученые разработали сенсорный экран, реагирующий на звук касания

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unsplash.com

Ученые Пермского Политеха разработали сенсорный экран, реагирующий на звук касания. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

По поверхности распространяются звуковые волны, и по времени распространения волны можно точно определить место касания. Поверхность при этом может быть любой формы и размера, сделана из любого материала, а кнопки – просто нарисованы. Система долговечная, вандалоустойчивая и точная, объясняет ассистент кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского Политеха Алексей Козин.

Проект акустического экрана вышел  в финал конкурса-акселератора инновационных проектов «Большая разведка». Планируется  сотрудничество с несколькими предприятиями, занимающихся производством пультов управления. Как отметила аспирант кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Анна Якубчик, наиболее востребовано изобретение в шахтном оборудовании, где большая запыленность воздуха приводит к очень быстрому износу устройств.

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