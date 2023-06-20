Дмитрий Махонин запретил использовать беспилотники в Пермском крае

Губернатор Дмитрий Махонин подписал указ о запрете использования беспилотников на территории Пермского края. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу 29 июня.

Исключение делается для аппаратов, которые используются органами власти, организациями, эксплуатирующими объекты водоснабжения, топливно-энергетического комплекса, иными предприятиями по договору с органами госвласти либо при получении соответствующего разрешения со стороны краевого оперштаба.