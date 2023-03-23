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Ведущим пермского телеканала стал человек, нарисованный нейросетью

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«Рифей-ТВ»

Пермский телеканал «Рифей-ТВ» в вечернем эфире 22 марта использовал образ ведущего, сгенерированного нейросетью. Робот-ведущий озвучил одну из новостей в программе.

Несмотря на успешный эксперимент, на телеканале заявили, что виртуальные ведущие пока не способны заменить настоящих по уровню подготовки материалов. Как сообщила директор «Рифей-ТВ» Анна Климова, они не вызывают эмпатии и эмоциональной связи, которую формирует хороший тележурналист.

На телеканале отметили, что возможности нейросети будут использовать в дальнейшем для простых форматом, вроде прогноза погоды.

Информационный обзор редакции

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