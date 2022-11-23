Власти Перми могут ввести ограничение на использование дронов

Власти Пермского края введут дополнительные ограничения на использование частных беспилотников, в том числе квадрокоптеров. Такие меры необходимы для усиления защищенности некоторых промышленных и стратегических объектов. Как сообщалось ранее, беспилотники были замечены над одним из крупных оборонных предприятий.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам совместно с силовыми структурами проработать вопрос о введении ограничений, а также порядок их применения и контроля за данным видом деятельности.