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Власти Перми могут ввести ограничение на использование дронов

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unsplash.com

Власти Пермского края введут дополнительные ограничения на использование частных беспилотников, в том числе квадрокоптеров. Такие меры необходимы для усиления защищенности некоторых промышленных и стратегических объектов. Как сообщалось ранее, беспилотники были замечены над одним из крупных оборонных предприятий.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам совместно с силовыми структурами проработать вопрос о введении ограничений, а также порядок их применения и контроля за данным видом деятельности.

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