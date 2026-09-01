Исследование показало, дети какого возраста наиболее уязвимы к мошенникам

При общении с детьми мошенники используют те же легенды, что со взрослыми: представляются сотрудниками операторов связи (34%), государственных органов (15%), предлагают инвестиции и дополнительный доход (8%), звонят от имени почты и маркетплейсов (7%) или коммунальных услуг (7%).

Самой уязвимой возрастной группой назвали детей 11-14 лет: на них приходится 42% случаев. Затем идут подростки 15-17 лет (36%), дети 6-10 лет (20%).

Исследование показало, что чаще всего на детей воздействуют с помощью игр: в трети случаев детей заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами. В 27% мошенники строят диалог на желании ребенка спасти родителей, в 18% — спасти себя, в 7% — на предложении нелегального заработка. Чаще всего дети становятся не конечной целью, а способом добраться до банковских карт и аккаунтов родителей. В начале учебного года мошенники адаптируют старые схемы мошенников под школьную повестку: фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы, выплаты, кружки и репетиторов.

Информационный обзор редакции.