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Стало известно, сколько времени проводят дети в смартфонах и для чего их используют

Большинство родителей в Пермском крае начинает обучать своих детей основам поведения в сети с того, момента как покупают первый смартфон. Еще 15% делает это заранее — до того, как появится гаджет. Совместное исследование об отношении детей и смартфонов провели МТС и онлайн-платформа Авито.

Средний возраст ребенка, которому родители активно разрешают пользоваться цифровыми платформами — 11 лет. Дети проводят в гаджетах чуть больше трех часов в день: чаще всего в мессенджерах (35%), видеохостингах (31%) и социальным сетям (31%). Чуть меньше времени они уделяют сервисам коротких видео, маркетплейсами, онлайн-играм.

Почти треть родителей ограничивают и время, и контент ребенка, 19% — только время, 10% — только контент. Четверть опрошенных доверяют детям и просят самостоятельно регулировать время в интернете.

В вопросах безопасности пермские родители ответственны: 86% учат детей не сообщать никому личные данные (серию и номер паспорта, данные банковских карт, пароли, номер мобильного телефоны), 73% — не переходить по подозрительным ссылкам, 57% — не переходить в другие мессенджеры.

Кстати, по итогам 2024 года пермяки попали в топ-20 городов по активности мобильных геймеров.

Информационный обзор редакции.

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