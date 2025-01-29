Появилась настолка «Черная книга»: ее создали на основе популярной пермской видеоигры

Действие игры происходит в дореволюционном Чердынском уезде, рассказывают в пресс-службе министерства туризма. Игроки пробуют себя в роли «знатких» – колдунов, которые владеют таинственной силой Черной книги. Доступно шесть сюжетов, которые переносят в мир, сочетающий древнее колдовство и зачатки технического прогресса.

RPG-приключение «Черная книга» создано в 2021 году пермской гейм-студией «Мортёшка». Разработчики обращались за помощью к пермским ученым и этнографам, архивам Пермского краеведческого музея и старинным снимкам Вильгорта и Камгорта, в частности, использовался фотоархив Сергея Прокудина-Горского. В 2021 году «Черная книга» (6+) признана лучшей ролевой игрой по версии авторитетного журнала о компьютерных играх «Игромания».

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.