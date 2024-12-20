В торговых центрах планируют запустить онлайн-карты

В первую очередь она будет доступна в таких торговых центрах, как «Гостиный двор», «Радуга», «Семь пятниц», «Колизей Atrium», «Семья», «Алмаз», «Планета», «IMALL Эспланада» и «Столица». Возможность строить маршруты планируют добавить на карты и для других зданий.

Как рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Карты, разработчики обновили планы этажей наиболее посещаемых организаций, добавив точные координаты эскалаторов, лифтов и других важных объектов.

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Информационный обзор редакции.