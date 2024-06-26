Игровую приставку закупили через госзакупки для СИЗО

Пермская ФСИН через госзакупки решила купить игровую приставку. Ее стоимость составила 41 тыс. рублей.

В техзадании было указано, что у приставки должен быть восьмиядерный процессор AMD Jaguar, оперативная карта памяти на 8 Гб, жесткий диск на 500 Гб, а также графический процессор AMD Radeon с частотой 1600 МГц. По таким параметрам подходит игровая консоль PlayStation 4 Slim или аналог.

В пресс-службе краевого ФСИН, приставка нужна для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми СИЗО-2. Ее купили в рамках программы «Коррекция деструктивного поведения несовершеннолетних с использованием современных видеосимуляторов».