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Гаджеты

Мэрия Перми утилизирует гаджеты Apple и Samsung

unsplash.com

Администрация Перми выбрала подрядчика для уничтожения старых электронных устройств. В списке гаджетов: смартфоны, планшеты, ноутбуки, принтеры, цифровые фотокамеры и другая техника. Всего в перечне указано 26 устройств, в их числе планшет Apple iPad mini 4, мониторы и смартфоны Samsung, телефоны и факс Panasonic, ноутбуки Asus.

Победителем торгов стало пермское ООО «Ай Ти Макс», которое согласилось выполнить работу за 1,28 тыс. рублей. Как отметили в мэрии, ремонтировать старые гаджеты нецелесообразно.

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