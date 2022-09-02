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Игру про чердынскую колдунью от пермской студии собираются выпустить в Китае

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vk.com/morteshka

В китайском магазине приложений появилась страница для мобильной версии игры «Чёрная Книга» (6+), которая была выпущена в прошлом году пермской студией «Мортёшка». Как сообщает интернет-газета ТЕКСТ со ссылкой на телеграм-канал IT-Пермь, издателем игры на китайском рынке станет Erabit CN.

Напомним, сюжет компьютерной игры «Черная книга» основана на Чердынских мифологических рассказов. Главная героиня Василиса — молодая колдунья, которая только получила чёрные знания, — борется за спасение своего погибшего возлюбленного.

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