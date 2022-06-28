Робот-кассир Дуняша отправится в ОАЭ под новым именем

Человекоподобный робот-кассир Дуняша, которая произвела фурор на Петербургском экономическом форуме, отправится в ОАЭ под новым именем. Об этом рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев изданию p«АиФ-Прикамье».

От арабских компаний поступили заявки на пять Дуняш, которые умеют готовить мягкое мороженное, газированные напитки, кофе, способны принимать заказы от клиентов и брать за них оплату. Роботов намерены приобрести в течение 2022-2023 годов.

Сейчас разработчики думают над обликом Дуняши. По словам Олега Кивокурцева, робота планируют сделать в мужском или женском обличии. Если делать робота с женской внешностью, то необходимо будет использовать паранджу.