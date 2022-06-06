Разработка пермской компании «Юникорн» признана IT-инновацией года

Платформа Ujin для создания умных зданий, разработчиком которой является пермская IT-компания «Юникорн» и резидент «Сколково», признана победителем 14 Федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2022 в номинации «Инновация года: IT-решение в сфере девелопмента».

«Для всей команды, которая создает решения Ujin, участие в премии Urban Awards является признанием высокого уровня профессионализма. Наша победа в номинации — это результат ежедневной работы, желания создать по-настоящему уникальное, инновационное, масштабное IT-решение и доверия наших замечательных партнеров-девелоперов и управляющих компаний. Оправдать это доверие с обеспечить ощутимый рост уровня качества жизни их клиентов за счёт внедрения современных цифровых сервисов на базе Ujin — вот наша основная задача», — отмечает Светлана Перминова, директор IT-компании «Юникорн».

Компания «Юникорн» объединяет экспертизу в инженерных системах, искусственный интеллект и инновации в области интернета вещей и предоставляет девелоперам комплексный продукт для создания единой цифровой среды зданий. Является разработчиком облачной интеграционной платформы для умных зданий, мобильных приложений для девелоперов и линейки устройств для «умного дома» под общим брендом Ujin.

Ведущие девелоперы создают единую цифровую среду на базе решений Ujin, среди них ГК КОРТРОС, А101, MR Group, ФСК, Самолет, GloraX, Пионер, ИНТЕКО, Страна Девелопмент, АК БАРС и другие. Сегодня к платформе Ujin подключены или находятся в процессе подключения умные жилые комплексы в 70 регионах страны.