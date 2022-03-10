В Перми 1 апреля пройдет конференция для бизнесменов Prof-IT

В частной филармонии «Триумф» 1 апреля пройдет бизнес-форум для бизнесменов Prof-IT. Событие пройдет в формате обучающего шоу: практические знания пермских бизнесменов украсят интерактивные дебаты, игры, презентации для демонстрации и закрепления полученного опыта и навыков.
Среди спикеров предприниматели, владельцы собственного бизнеса и директора компаний в Перми — реальный люди со своими историями, ошибками и кейсами. Всего на конференции выступят 16 спикеров, среди которых ресторатор Николай Канищев, владелец баров и маркетингового агентства Данил Гурьянов, совладелец Zvonobot, P1SMS, дольщик группы компаний Prof-IT Ринат Шамсиев, владелец Convert Monstr Антон Петроченков и другие.
Каждое выступление займет 30 минут, максимально очищенный от воды контент: действие — прибыль, факты, цифры, несколько кейсов, ответы на вопросы. Такая подача позволит публике быть максимально включенной, не терять концентрации и не засыпать в гаджетах. После каждого спикера участники смогут оценить в специальном чат-боте эффективность выступления, поставив огонек или воду.
Николай Харин
директор ООО «Виджет», дольщик группы компаний Prof-IT
Это первая наша конференция, которая объединит исключительно бизнесменов. Их успехи являются доказательством правоты того, о чем они будут вещать. Кроме того, это одна из первых конференций, которая пройдет в такое непростое для бизнеса время, когда очень многие процессы меняются и ломаются. Я ожидаю, что спикеры принесут вести с передовой и расскажут, как они перестроились, где смогли найти новые ниши и что они потеряли.
Интересно, как мы выбирали спикеров для конференции. Для начала я подумал, кого заинтересует эта конференция, и взял интервью у двадцати предпринимателей. Главными моими вопросами были: что для вас важно, какие есть примеры для подражания и кого вам интересно слушать. Было очень много открытий! Изначально у меня в голове были одни бизнес-идолы, которые, как я думал, нравятся людям в Перми. На самом деле, людям не нужны никакие миллиардеры, чьи бизнес-успехи всех шокируют, потому что обычным людям тяжело примерить на себя их кейсы. Наибольший интерес вызывают те спикеры, бизнес-путь до которых можно проложить за два-три года.
Далее я начал продавать идею сделать классную конференцию: был чат в Telegram, сайт с кнопкой «Купить билет» и больше ничего. Я просто начал открыто показывать то, что обычно боятся показывать другие организаторы: публиковал сметы, доходы, расходы и переписки с подрядчиками.
Я шел к людям, которые покупали билет на конференцию, как к акционером и согласовывал с ними всех спикеров. Каждый спикер записывал интро и выходил на анонимное голосование среди покупателей. Мне кажется, это очень крутая вещь, что покупатели решают, кого слушать, а кого нет.
На примере этой конференции мы покажем, как делать открытое и искреннее мероприятие. А главная цель — свести конференцию в ноль. Все деньги, которые мы получаем с продажи билетов, идут исключительно на развитие конференции. Это будет отличный пример краудфандинга.
В программе конференции: мастер-классы, бизнес тиндер, Speed нетворкинг, стрессобез, деловая игра и afterparty.
Конференция будет полезна предпринимателям, руководителям, всем, кто занимается продажами, маркетингом и обучением персонала в Перми и Пермском крае, а также стартаперам, которые ищут свое направление в бизнесе. Каждое выступление будет ценным вкладом в собственное развитие, каждое знакомство позволит накопить социальный капитал и расширить предпринимательскую сеть Перми.
Купить билеты можно по ссылке prof-it.top/9.
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