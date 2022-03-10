В Перми 1 апреля пройдет конференция для бизнесменов Prof-IT

директор ООО «Виджет», дольщик группы компаний Prof-IT

Это первая наша конференция, которая объединит исключительно бизнесменов. Их успехи являются доказательством правоты того, о чем они будут вещать. Кроме того, это одна из первых конференций, которая пройдет в такое непростое для бизнеса время, когда очень многие процессы меняются и ломаются. Я ожидаю, что спикеры принесут вести с передовой и расскажут, как они перестроились, где смогли найти новые ниши и что они потеряли.

Интересно, как мы выбирали спикеров для конференции. Для начала я подумал, кого заинтересует эта конференция, и взял интервью у двадцати предпринимателей. Главными моими вопросами были: что для вас важно, какие есть примеры для подражания и кого вам интересно слушать. Было очень много открытий! Изначально у меня в голове были одни бизнес-идолы, которые, как я думал, нравятся людям в Перми. На самом деле, людям не нужны никакие миллиардеры, чьи бизнес-успехи всех шокируют, потому что обычным людям тяжело примерить на себя их кейсы. Наибольший интерес вызывают те спикеры, бизнес-путь до которых можно проложить за два-три года.

Далее я начал продавать идею сделать классную конференцию: был чат в Telegram, сайт с кнопкой «Купить билет» и больше ничего. Я просто начал открыто показывать то, что обычно боятся показывать другие организаторы: публиковал сметы, доходы, расходы и переписки с подрядчиками.

Я шел к людям, которые покупали билет на конференцию, как к акционером и согласовывал с ними всех спикеров. Каждый спикер записывал интро и выходил на анонимное голосование среди покупателей. Мне кажется, это очень крутая вещь, что покупатели решают, кого слушать, а кого нет.

На примере этой конференции мы покажем, как делать открытое и искреннее мероприятие. А главная цель — свести конференцию в ноль. Все деньги, которые мы получаем с продажи билетов, идут исключительно на развитие конференции. Это будет отличный пример краудфандинга.