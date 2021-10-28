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Технологии

Технопарк Morion Digital вошел в тройку лучших технопарков России

Технопарк Morion Digital занял второе место в новом рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков. В VII Национальном рейтинге технопарков, который ежегодно подводит Ассоциация кластеров и технопарков России, Morion Digital подтвердил наивысший уровень эффективности функционирования технопарка (свыше 110%) и поднялся на три пункта. Всего в рейтинг технопарков вошли 40 организаций. Лидерами рейтинга стали: Нанотехнологический центр «Техноспарк» (1 место), Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital (2 место) и Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский» (3 место).

Оскар Ягафаров, директор Morion Digital:

— Продвижение в рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков для нас большая радость и в то же время – большая ответственность. Войдя в пятерку лидеров в прошлом году, мы продолжили активную работу в соответствии с методологической рамкой, заданной АКИТ. За 2020 год нами была проделана большая работа с учетом отраслевых стандартов, например, мы увеличили свою информационную открытость и привлекли 14 новых резидентов. Существенный вклад внесли наши компании-резиденты, регулярно увеличивая количество своих инновационных продуктов, научных исследований и опытно-конструкторских работ, активно оформляя результаты своей интеллектуальной деятельности. Живым подтверждением эффективности нашей работы стал запрос на создание сети технопарков по модели Morion Digital. В этом году мы уже открыли технопарк в Саратове, уже идет работа с инновационной экосистемой Омска, Новосибирска, Мурманска, Челябинска. Так что впереди много интересных задач, мы рады что на этом пути нас сопровождает Ассоциация кластеров и технопарков.

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