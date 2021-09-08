В Пермское краевое отделение «Деловой России» вступил человекоподобный робот

Автономный человекоподобный робот Робо-С, который может говорить и выражать эмоции, имея внешность и голос любого человека и работать консультантом, администратором и промоутером был принят в общественную организацию «Деловая Россия».

Торжественное подписание соглашения о принятии робота в организацию состоялось в начале сентября в офисе пермской компании Промобот. Подписание произвел сопредседатель регионального отделения Евгений Протопопов и дроид по имени Алекс.

По словам представителей организации, в ходе своей работы дроид будет выполнять представительские функции: участвовать в мероприятиях, выступать на панельных дискуссиях и привлекать внимание новых членов и участников организации. Специально для этого, сотрудники компании Промобот загрузят в робота цикл лекций и основную информацию о последних технологических трендах в роботах.

Сегодня человекоподобный андроид Robo-C используется не только в интерактивной работе, но и в реальных секторах экономики. Например, андроиды трудятся в качестве консультантов в МФЦ Перми и Москвы, где помогают посетителям получить услуги. Также их можно встретить в музеях и в вузах — там андроиды помогают педагогам при проведении лабораторных работ.